"Астма за $11 000": у Києві викрили схему фіктивних діагнозів для ухилення від військової служби

$41.360.10
48.320.15
ukenru
08:14 • 12986 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 11133 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 13596 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 16442 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117775 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98863 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37801 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100503 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74803 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
40%
747мм
Популярнi новини
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 16001 перегляди
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 7014 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 17513 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 8940 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"02:53 • 10966 перегляди
Публікації
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 12906 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117716 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104404 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 70906 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98820 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 3182 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 23114 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 58383 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 121684 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 72666 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
Долар США
Fox News

"Астма за $11 000": у Києві викрили схему фіктивних діагнозів для ухилення від військової служби

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

У Києві викрито кардіолога приватного центру та посередника, які за гроші допомагали військовозобов'язаним отримувати підроблені діагнози. Схема передбачала фіктивне лікування та оформлення хвороб, таких як бронхіальна астма, для зняття з військового обліку.

"Астма за $11 000": у Києві викрили схему фіктивних діагнозів для ухилення від військової служби

У Києві правоохоронці викрили кардіолога приватного медичного центру та посередника, які за гроші допомагали військовозобов’язаним отримувати підроблені діагнози, що дозволяли уникати служби. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозри лікарю-кардіологу приватного медичного центру та посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов’язаним фіктивних діагнозів заради їх зняття з військового обліку", - вказали у прокуратурі.

За даними прокуратури, схема передбачала направлення "клієнтів" до лікарів державних установ, де ті проходили фіктивне лікування і навчалися, як правильно скаржитися на симптоми.

Зокрема, у справі йдеться про одного киянина, якому організатори допомогли оформити хворобу "бронхіальна астма з ускладненням на серце". Вартість "послуги", як вказано, становила $11 000, з яких під контролем правоохоронців чоловік встиг передати $5 500.

"Так, загалом за усі послуги військовозобов’язаний мав заплатити $11 000. Свою ціну мало кожне направлення на консультацію, кожен етап "діагностики" та "лікування на стаціонарі", – повідомили у прокуратурі.

У підсумку пацієнт отримав повний пакет медичних документів, що дозволяв бути виключеним з військового обліку.

Прокурори кваліфікували дії підозрюваних за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 КК України – пособництво в одержанні неправомірної вигоди працівником установи, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють інших медиків, які могли бути причетними до цієї схеми та фальсифікації медичних документів.

СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 13:58 • 3056 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Долар США
Служба безпеки України
Збройні сили України
Київ