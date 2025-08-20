"Астма за $11 000": у Києві викрили схему фіктивних діагнозів для ухилення від військової служби

У Києві правоохоронці викрили кардіолога приватного медичного центру та посередника, які за гроші допомагали військовозобов’язаним отримувати підроблені діагнози, що дозволяли уникати служби. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозри лікарю-кардіологу приватного медичного центру та посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов’язаним фіктивних діагнозів заради їх зняття з військового обліку", - вказали у прокуратурі.

За даними прокуратури, схема передбачала направлення "клієнтів" до лікарів державних установ, де ті проходили фіктивне лікування і навчалися, як правильно скаржитися на симптоми.

Зокрема, у справі йдеться про одного киянина, якому організатори допомогли оформити хворобу "бронхіальна астма з ускладненням на серце". Вартість "послуги", як вказано, становила $11 000, з яких під контролем правоохоронців чоловік встиг передати $5 500.

"Так, загалом за усі послуги військовозобов’язаний мав заплатити $11 000. Свою ціну мало кожне направлення на консультацію, кожен етап "діагностики" та "лікування на стаціонарі", – повідомили у прокуратурі.

У підсумку пацієнт отримав повний пакет медичних документів, що дозволяв бути виключеним з військового обліку.

Прокурори кваліфікували дії підозрюваних за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 354 КК України – пособництво в одержанні неправомірної вигоди працівником установи, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють інших медиків, які могли бути причетними до цієї схеми та фальсифікації медичних документів.

СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки