"Астма за $11 000": в Киеве разоблачили схему фиктивных диагнозов для уклонения от военной службы

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
06:54 • 6182 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 10560 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 13537 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112157 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100104 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95315 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 37536 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100330 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74723 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87176 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
41%
747мм
Популярные новости
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 11319 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 13358 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 14873 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto02:29 • 3844 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»02:53 • 6684 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 112191 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 100134 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 95338 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 74370 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 57261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 238 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 21669 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 57093 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 120457 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 71564 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Доллар США
Фокс Ньюс

"Астма за $11 000": в Киеве разоблачили схему фиктивных диагнозов для уклонения от военной службы

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

В Киеве разоблачены кардиолог частного центра и посредник, которые за деньги помогали военнообязанным получать поддельные диагнозы. Схема предусматривала фиктивное лечение и оформление болезней, таких как бронхиальная астма, для снятия с воинского учета.

"Астма за $11 000": в Киеве разоблачили схему фиктивных диагнозов для уклонения от военной службы

В Киеве правоохранители разоблачили кардиолога частного медицинского центра и посредника, которые за деньги помогали военнообязанным получать поддельные диагнозы, позволявшие избегать службы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрениях врачу-кардиологу частного медицинского центра и посреднику, которые помогали врачам государственных медучреждений зарабатывать деньги на установлении военнообязанным фиктивных диагнозов ради их снятия с воинского учета", - указали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, схема предусматривала направление "клиентов" к врачам государственных учреждений, где те проходили фиктивное лечение и обучались, как правильно жаловаться на симптомы.

В частности, в деле речь идет об одном киевлянине, которому организаторы помогли оформить болезнь "бронхиальная астма с осложнением на сердце". Стоимость "услуги", как указано, составляла $11 000, из которых под контролем правоохранителей мужчина успел передать $5 500.

"Так, в общей сложности за все услуги военнообязанный должен был заплатить $11 000. Свою цену имело каждое направление на консультацию, каждый этап "диагностики" и "лечения на стационаре", – сообщили в прокуратуре.

В итоге пациент получил полный пакет медицинских документов, позволявший быть исключенным из воинского учета.

Прокуроры квалифицировали действия подозреваемых по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 УК Украины – пособничество в получении неправомерной выгоды работником учреждения, совершенное по предварительному сговору группы лиц. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас правоохранители устанавливают других медиков, которые могли быть причастны к этой схеме и фальсификации медицинских документов.

СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных19.08.25, 13:58 • 3034 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Доллар США
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Киев