"Астма за $11 000": в Киеве разоблачили схему фиктивных диагнозов для уклонения от военной службы

В Киеве правоохранители разоблачили кардиолога частного медицинского центра и посредника, которые за деньги помогали военнообязанным получать поддельные диагнозы, позволявшие избегать службы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрениях врачу-кардиологу частного медицинского центра и посреднику, которые помогали врачам государственных медучреждений зарабатывать деньги на установлении военнообязанным фиктивных диагнозов ради их снятия с воинского учета", - указали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, схема предусматривала направление "клиентов" к врачам государственных учреждений, где те проходили фиктивное лечение и обучались, как правильно жаловаться на симптомы.

В частности, в деле речь идет об одном киевлянине, которому организаторы помогли оформить болезнь "бронхиальная астма с осложнением на сердце". Стоимость "услуги", как указано, составляла $11 000, из которых под контролем правоохранителей мужчина успел передать $5 500.

"Так, в общей сложности за все услуги военнообязанный должен был заплатить $11 000. Свою цену имело каждое направление на консультацию, каждый этап "диагностики" и "лечения на стационаре", – сообщили в прокуратуре.

В итоге пациент получил полный пакет медицинских документов, позволявший быть исключенным из воинского учета.

Прокуроры квалифицировали действия подозреваемых по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 УК Украины – пособничество в получении неправомерной выгоды работником учреждения, совершенное по предварительному сговору группы лиц. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас правоохранители устанавливают других медиков, которые могли быть причастны к этой схеме и фальсификации медицинских документов.

