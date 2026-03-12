«Арсенал» врятувався наприкінці: «Баєр» і лондонці зіграли внічию в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лондонський "Арсенал" зіграв унічию з німецьким "Баєром" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок на стадіоні BayArena в Леверкузені завершився з рахунком 1:1, повідомляє УНН.

Деталі

Перший тайм зустрічі минув без забитих м’ячів. Господарі поля відкрили рахунок одразу після перерви — на 46-й хвилині відзначився Роберт Андріх, який вивів "Баєр" уперед.

Лондонці довгий час не могли відповісти результативною атакою, однак у кінцівці матчу змогли врятуватися. На 89-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота німецького клубу, який реалізував Кай Хаверц — 1:1.

За статистикою матчу, команди діяли досить рівно. "Баєр" завдав 8 ударів по воротах проти 7 у "Арсенала", при цьому обидві команди по три рази влучили у площину. Лондонці мали перевагу у володінні м’ячем — 57% проти 43%, а також виконали більше передач — 510 проти 438.

Матч-відповідь між командами відбудеться 17 березня в Лондоні, де й визначиться учасник чвертьфіналу турніру.

Буде чвертьфінал? Норвезький “Буде/Глімт” продовжує сенсаційну ходу в Лізі чемпіонів