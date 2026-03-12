$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 7566 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 18047 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 25919 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 22153 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 27439 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30882 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36824 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34393 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44864 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121113 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Публікації
Ексклюзиви
«Арсенал» врятувався наприкінці: «Баєр» і лондонці зіграли внічию в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Баєр та Арсенал зіграли 1:1 у Леверкузені завдяки голам Андріха та Хаверца з пенальті. Доля путівки у чвертьфінал вирішиться 17 березня в Лондоні.

«Арсенал» врятувався наприкінці: «Баєр» і лондонці зіграли внічию в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лондонський "Арсенал" зіграв унічию з німецьким "Баєром" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок на стадіоні BayArena в Леверкузені завершився з рахунком 1:1, повідомляє УНН.

Деталі

Перший тайм зустрічі минув без забитих м’ячів. Господарі поля відкрили рахунок одразу після перерви — на 46-й хвилині відзначився Роберт Андріх, який вивів "Баєр" уперед.

Лондонці довгий час не могли відповісти результативною атакою, однак у кінцівці матчу змогли врятуватися. На 89-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота німецького клубу, який реалізував Кай Хаверц — 1:1.

За статистикою матчу, команди діяли досить рівно. "Баєр" завдав 8 ударів по воротах проти 7 у "Арсенала", при цьому обидві команди по три рази влучили у площину. Лондонці мали перевагу у володінні м’ячем — 57% проти 43%, а також виконали більше передач — 510 проти 438.

Матч-відповідь між командами відбудеться 17 березня в Лондоні, де й визначиться учасник чвертьфіналу турніру.

Буде чвертьфінал? Норвезький “Буде/Глімт” продовжує сенсаційну ходу в Лізі чемпіонів12.03.26, 02:40 • 198 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
УЄФА
Лондон