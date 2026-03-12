«Арсенал» спасся в конце: «Байер» и лондонцы сыграли вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с немецким "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Поединок на стадионе BayArena в Леверкузене завершился со счетом 1:1, сообщает УНН.

Детали

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Хозяева поля открыли счет сразу после перерыва — на 46-й минуте отличился Роберт Андрих, который вывел "Байер" вперед.

Лондонцы долгое время не могли ответить результативной атакой, однако в концовке матча смогли спастись. На 89-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота немецкого клуба, который реализовал Кай Хаверц — 1:1.

По статистике матча, команды действовали достаточно ровно. "Байер" нанес 8 ударов по воротам против 7 у "Арсенала", при этом обе команды по три раза попали в створ. Лондонцы имели преимущество во владении мячом — 57% против 43%, а также выполнили больше передач — 510 против 438.

Ответный матч между командами состоится 17 марта в Лондоне, где и определится участник четвертьфинала турнира.

