«Арсенал» спасся в конце: «Байер» и лондонцы сыграли вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
«Байер» и «Арсенал» сыграли 1:1 в Леверкузене благодаря голам Андриха и Хаверца с пенальти. Судьба путевки в четвертьфинал решится 17 марта в Лондоне.
Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с немецким "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Поединок на стадионе BayArena в Леверкузене завершился со счетом 1:1, сообщает УНН.
Детали
Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Хозяева поля открыли счет сразу после перерыва — на 46-й минуте отличился Роберт Андрих, который вывел "Байер" вперед.
Лондонцы долгое время не могли ответить результативной атакой, однако в концовке матча смогли спастись. На 89-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота немецкого клуба, который реализовал Кай Хаверц — 1:1.
По статистике матча, команды действовали достаточно ровно. "Байер" нанес 8 ударов по воротам против 7 у "Арсенала", при этом обе команды по три раза попали в створ. Лондонцы имели преимущество во владении мячом — 57% против 43%, а также выполнили больше передач — 510 против 438.
Ответный матч между командами состоится 17 марта в Лондоне, где и определится участник четвертьфинала турнира.
Будет четвертьфинал? Норвежский «Будё/Глимт» продолжает сенсационное шествие в Лиге чемпионов12.03.26, 02:40 • 418 просмотров