Эксклюзив
19:47 • 7794 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 18413 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 26161 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 22376 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 27686 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 30970 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 36892 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34406 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44875 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121127 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

«Арсенал» спасся в конце: «Байер» и лондонцы сыграли вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 276 просмотра

«Байер» и «Арсенал» сыграли 1:1 в Леверкузене благодаря голам Андриха и Хаверца с пенальти. Судьба путевки в четвертьфинал решится 17 марта в Лондоне.

«Арсенал» спасся в конце: «Байер» и лондонцы сыграли вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с немецким "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Поединок на стадионе BayArena в Леверкузене завершился со счетом 1:1, сообщает УНН.

Детали

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Хозяева поля открыли счет сразу после перерыва — на 46-й минуте отличился Роберт Андрих, который вывел "Байер" вперед.

Лондонцы долгое время не могли ответить результативной атакой, однако в концовке матча смогли спастись. На 89-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота немецкого клуба, который реализовал Кай Хаверц — 1:1.

По статистике матча, команды действовали достаточно ровно. "Байер" нанес 8 ударов по воротам против 7 у "Арсенала", при этом обе команды по три раза попали в створ. Лондонцы имели преимущество во владении мячом — 57% против 43%, а также выполнили больше передач — 510 против 438.

Ответный матч между командами состоится 17 марта в Лондоне, где и определится участник четвертьфинала турнира.

Будет четвертьфинал? Норвежский «Будё/Глимт» продолжает сенсационное шествие в Лиге чемпионов12.03.26, 02:40 • 418 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
УЕФА
Лондон