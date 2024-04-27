Армійців рф немає в Часовому Ярі, проте ворог намагається захопити місто не рахуючись із втратами - Волошин
Київ • УНН
Російські війська інтенсивно атакують Часів Яр у Донецькій області, намагаючись захопити місто, незважаючи на значні втрати, але українські війська контролюють ситуацію і не допустили ворога до міста.
Росіяни тиснуть на Часів Яр в Донецькій області. Ворожої армії немає в місті, однак окупанти намагаються захопити його не рахуючись зі своїми втратами. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ворог тисне на Бахмутському напрямку на місто Часів Яр на Донеччині, ситуація контролюється Силами оборони. Немає ворожої армії в місті, однак вона намагається захопити місто не рахуючись зі своїми втратами, ватрами особового складу техніки.
Деталі
За його словами, наразі в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті найгарячіші напрямки – це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський.
Ситуація в районі проведення бойових дій контрольована Силами оборони. Однак російська армія не припиняє спроб й надалі штурмувати позиції наших захисників по всій лінії фронту.
Доповнення
26 квітня Волошин повідомляв, що для захоплення Часового Яру, російська армія намагається обійти його по флангам через інші населені пункти - це Богданівка та Іванівське. Бойові дії за населений пункт тривають цілодобово. Також росіяни намагаються взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав.
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