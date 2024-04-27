Армійців рф немає в Часовому Ярі, проте ворог намагається захопити місто не рахуючись із втратами - Волошин

ukenru
17:57 • 55072 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 81408 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 91060 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 194675 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 144149 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 137957 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 129332 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120675 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112428 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130053 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 132202 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 103876 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 109136 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 117794 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 89302 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 194710 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 360791 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 426786 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 436368 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 346803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 81451 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 109136 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 103876 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 92064 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 103862 перегляди
Актуальне
Армійців рф немає в Часовому Ярі, проте ворог намагається захопити місто не рахуючись із втратами - Волошин

Армійців рф немає в Часовому Ярі, проте ворог намагається захопити місто не рахуючись із втратами - Волошин

Київ • УНН

 • 37276 перегляди

Російські війська інтенсивно атакують Часів Яр у Донецькій області, намагаючись захопити місто, незважаючи на значні втрати, але українські війська контролюють ситуацію і не допустили ворога до міста.

Росіяни тиснуть на Часів Яр в Донецькій області. Ворожої армії немає в місті, однак окупанти намагаються захопити його не рахуючись зі своїми втратами. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог тисне на Бахмутському напрямку на місто Часів Яр на Донеччині, ситуація контролюється Силами оборони. Немає ворожої армії в місті, однак вона намагається захопити місто не рахуючись зі своїми втратами, ватрами особового складу техніки.

- повідомив Волошин.

Деталі

За його словами, наразі в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті найгарячіші напрямки – це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський.

Ситуація в районі проведення бойових дій контрольована Силами оборони. Однак російська армія не припиняє спроб й надалі штурмувати позиції наших захисників по всій лінії фронту.

- розповів Волошин.

Доповнення

26 квітня Волошин повідомляв, що для захоплення Часового Яру, російська армія намагається обійти його по флангам через інші населені пункти - це Богданівка та Іванівське. Бойові дії за населений пункт тривають цілодобово. Також росіяни намагаються взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав.

На Донеччині через російські атаки травмовані три людини - ОВА27.04.24, 10:20 • 39562 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
avdiivkaАвдіївка
chasiv-yarЧасів Яр
bakhmutБахмут
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50