Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин

Россияне давят на Часов Яр в Донецкой области. Вражеской армии нет в городе, однако оккупанты пытаются захватить его не считаясь со своими потерями. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг давит на Бахмутском направлении на город Часов Яр Донецкой области, ситуация контролируется Силами обороны. Нет вражеской армии в городе, однако она пытается захватить город не считаясь со своими потерями, ватрами личного состава техники. - сообщил Волошин.

Детали

По его словам, сейчас в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на восточном фронте самые горячие направления - это Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское.

Ситуация в районе проведения боевых действий контролируется Силами обороны. Однако российская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников по всей линии фронта. - рассказал Волошин.

Дополнение

26 апреля Волошин сообщал, что для захвата Часового Яра, российская армия пытается обойти его по флангам через другие населенные пункты - это Богдановка и Ивановское. Боевые действия за населенный пункт продолжаются круглосуточно. Также россияне пытаются взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел.

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