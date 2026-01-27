Армійські ліжка за подвійною ціною і збитки державі на 18 млн гривень: ексначальникам Одеського КЕУ оголосили підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Двом колишнім керівникам Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики ЗСУ повідомили про підозру у завданні державі збитків на 18 мільйонів гривень. За даними слідства, під час закупівель армійських ліжок їх вартість була майже вдвічі вищою за ринкову. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито двох колишніх начальників Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики ЗСУ - йдеться у дописі.

Слідство встановило, що посадовці недбало поставилися до виконання службових обов’язків під час проведення публічних закупівель. Йдеться про придбання армійських ліжок за цінами, які майже вдвічі перевищували ринкові. Посадовці не забезпечили належного контролю за використанням бюджетних коштів та не визначили відповідальну особу за моніторинг цін.

Йдеться про два окремі епізоди у різні періоди керівництва КЕУ: листопад 2022 - серпень 2023 року і серпень 2023 - грудень 2024 року. У результаті укладення договорів з одним із товариств державі завдано збитків на загальну суму 18 млн грн. Обом колишнім посадовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. У січні 2026 року їх затримано в порядку ст. 615 КПК України - наголошується у дописі.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави: 17 млн 638 тис. 400 грн і 998 тис. 400 грн.

