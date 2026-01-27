Армійські ліжка за подвійною ціною і збитки державі на 18 млн гривень: ексначальникам Одеського КЕУ оголосили підозру

$43.130.01
51.060.41
ukenru
12:15 • 1148 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 8382 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 14482 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 13283 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 16036 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 31525 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 80253 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46340 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48921 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40701 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 13913 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 9230 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 24177 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано07:41 • 5468 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 11055 перегляди
Публікації
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 5524 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 8400 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 14498 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 41316 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 80274 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Еліна Світоліна
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Львівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 2086 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 22755 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 22265 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22774 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 25567 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Армійські ліжка за подвійною ціною і збитки державі на 18 млн гривень: ексначальникам Одеського КЕУ оголосили підозру

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Двом екс-керівникам Одеського квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру у завданні державі збитків на 18 мільйонів гривень через завищені ціни на армійські ліжка. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Армійські ліжка за подвійною ціною і збитки державі на 18 млн гривень: ексначальникам Одеського КЕУ оголосили підозру
Фото: Офіс Генерального прокурора

Двом колишнім керівникам Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики ЗСУ повідомили про підозру у завданні державі збитків на 18 мільйонів гривень. За даними слідства, під час закупівель армійських ліжок їх вартість була майже вдвічі вищою за ринкову. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито двох колишніх начальників Одеського квартирно-експлуатаційного управління Сил логістики ЗСУ 

- йдеться у дописі.

Слідство встановило, що посадовці недбало поставилися до виконання службових обов’язків під час проведення публічних закупівель. Йдеться про придбання армійських ліжок за цінами, які майже вдвічі перевищували ринкові. Посадовці не забезпечили належного контролю за використанням бюджетних коштів та не визначили відповідальну особу за моніторинг цін.

Йдеться про два окремі епізоди у різні періоди керівництва КЕУ: листопад 2022 - серпень 2023 року і серпень 2023 - грудень 2024 року. У результаті укладення договорів з одним із товариств державі завдано збитків на загальну суму 18 млн грн. Обом колишнім посадовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. У січні 2026 року їх затримано в порядку ст. 615 КПК України

- наголошується у дописі.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави: 17 млн 638 тис. 400 грн і 998 тис. 400 грн.

Нагадаємо

Двом поліцейським Вінниці повідомлено про підозру у катуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік, якого били за підозрою у крадіжці, пережив клінічну смерть під час операції.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Одеса