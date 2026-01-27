Армейские кровати по двойной цене и ущерб государству на 18 млн гривен: экс-начальникам Одесского КЭУ объявили подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора

Двум бывшим руководителям Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики ВСУ сообщили о подозрении в нанесении государству ущерба на 18 миллионов гривен. По данным следствия, во время закупок армейских кроватей их стоимость была почти вдвое выше рыночной. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона разоблачены два бывших начальника Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики ВСУ - говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностные лица халатно отнеслись к исполнению служебных обязанностей при проведении публичных закупок. Речь идет о приобретении армейских кроватей по ценам, которые почти вдвое превышали рыночные. Должностные лица не обеспечили надлежащего контроля за использованием бюджетных средств и не определили ответственное лицо за мониторинг цен.

Речь идет о двух отдельных эпизодах в разные периоды руководства КЭУ: ноябрь 2022 - август 2023 года и август 2023 - декабрь 2024 года. В результате заключения договоров с одним из обществ государству нанесен ущерб на общую сумму 18 млн грн. Обоим бывшим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. В январе 2026 года они задержаны в порядке ст. 615 УПК Украины - отмечается в сообщении.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога: 17 млн 638 тыс. 400 грн и 998 тыс. 400 грн.

