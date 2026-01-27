Армейские кровати по двойной цене и ущерб государству на 18 млн гривен: экс-начальникам Одесского КЭУ объявили подозрение

$43.130.01
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 8362 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 14473 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 13280 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 16032 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 31521 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80246 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46338 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48920 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40700 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домов
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 8386 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 14484 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80259 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Элина Свитолина
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львовская область
Харьковская область
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Армейские кровати по двойной цене и ущерб государству на 18 млн гривен: экс-начальникам Одесского КЭУ объявили подозрение

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Двум экс-руководителям Одесского квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба на 18 миллионов гривен из-за завышенных цен на армейские кровати. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Армейские кровати по двойной цене и ущерб государству на 18 млн гривен: экс-начальникам Одесского КЭУ объявили подозрение
Фото: Офис Генерального прокурора

Двум бывшим руководителям Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики ВСУ сообщили о подозрении в нанесении государству ущерба на 18 миллионов гривен. По данным следствия, во время закупок армейских кроватей их стоимость была почти вдвое выше рыночной. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона разоблачены два бывших начальника Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики ВСУ 

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностные лица халатно отнеслись к исполнению служебных обязанностей при проведении публичных закупок. Речь идет о приобретении армейских кроватей по ценам, которые почти вдвое превышали рыночные. Должностные лица не обеспечили надлежащего контроля за использованием бюджетных средств и не определили ответственное лицо за мониторинг цен.

Речь идет о двух отдельных эпизодах в разные периоды руководства КЭУ: ноябрь 2022 - август 2023 года и август 2023 - декабрь 2024 года. В результате заключения договоров с одним из обществ государству нанесен ущерб на общую сумму 18 млн грн. Обоим бывшим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. В январе 2026 года они задержаны в порядке ст. 615 УПК Украины

- отмечается в сообщении.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога: 17 млн 638 тыс. 400 грн и 998 тыс. 400 грн.

Напомним

Двум полицейским Винницы сообщено о подозрении в пытках и нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина, которого избивали по подозрению в краже, пережил клиническую смерть во время операции.

Алла Киосак

