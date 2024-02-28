Армія рф за добу вбила ще одного жителя Донеччини та поранила п'ятьох
Київ • УНН
За інформацією керівника Донецької ОВА, 27 лютого російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області у Гірнику та поранили в області ще 5.
У Донецькій області 27 лютого від ударів російських окупантів загинув один цивільний, поранення отримали п'ятеро місцевих жителів, повідомив у середу начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 27 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гірнику. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення
Доповнення
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від обстрілів окупантів загинули 1873 цивільних, ще 4628 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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