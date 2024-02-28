Армия рф за сутки убила еще одного жителя Донетчины и ранила пятерых

В Донецкой области 27 февраля от ударов российских оккупантов погиб один гражданский, ранения получили пятеро местных жителей, сообщил в среду начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 27 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Горняке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

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В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1873 гражданских, еще 4628 получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых