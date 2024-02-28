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Армия рф за сутки убила еще одного жителя Донетчины и ранила пятерых

Армия рф за сутки убила еще одного жителя Донетчины и ранила пятерых

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 06:38  •  3427 просмотра

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По информации руководителя Донецкой ОВА, 27 февраля российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области в Горняке и ранили в области еще 5.

В Донецкой области 27 февраля от ударов российских оккупантов погиб один гражданский, ранения получили пятеро местных жителей, сообщил в среду начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 27 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Горняке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение 

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1873 гражданских, еще 4628 получили ранения.  Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых28 февраля 2024, 06:19 • 11394 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
volnovakhaВолноваха
mariupolМариуполь
donetskДонецк
Армія рф за добу вбила ще одного жителя Донеччини та поранила п'ятьох
Russian army kills another resident of Donetsk region and wounds five overnight
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