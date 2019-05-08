Арктична рада вперше не змогла прийняти підсумкову декларацію

Агентство AFP з посиланням на джерела в делегаціях повідомляє, що спільну декларацію не вдалося підписати через розбіжності в питаннях про необхідність боротьби зі змінами клімату та про дотримання Паризької угоди по клімату. Проти того, щоб ці теми значилися в підсумковому документі, виступала делегація США.

Арктична рада заснована у 1996 році. До його складу входять вісім країн — Данія, Ісландія, Канада, Норвегія, Росія, США, Фінляндія і Швеція. Основною метою організації є сприяння співробітництву в регіоні, особливо в питаннях захисту навколишнього середовища.

Міністерські зустрічі проходять раз на два роки, і вперше за всі роки існування Ради учасникам не вдалося погодити підсумковий документ. Тим часом, як відзначають експерти, процеси глобального потепління йдуть в Арктиці в два разів швидше, ніж в цілому на планеті.

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Як повідомляв УНН, США заявили, що Россія незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах, збільшує свою військову присутність в арктичних водах.