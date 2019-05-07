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Росія незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах - США

Росія незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах - США

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Россія незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах, збільшує свою військову присутність в регіоні. Про це заявила представник Держдепартаменту Ванесса Екер в інтерв'ю Еuronews, передає УНН.

"З приводу Росії він підкреслив, що вона незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах, збільшує свою військову присутність в регіоні. Історично - це регіон низької напруженості, потрібно, щоб це так і продовжувалось. Я думаю, що ми можемо знайти спільну мову і мати діалог", - повідомила вона відповідаючи на питання про те в чому виражається "агресивна поведінка" Росії і Китаю в Арктиці.

Як повідомляв УНН, за даними ДПСУ, останнім часом прикордонна служба Російської Федерації полегшила процедуру проходу іноземних суден в українські порти в Азовському морі.

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