Росія незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах - США

"З приводу Росії він підкреслив, що вона незаконно обмежує можливість проходу суден в арктичних водах, збільшує свою військову присутність в регіоні. Історично - це регіон низької напруженості, потрібно, щоб це так і продовжувалось. Я думаю, що ми можемо знайти спільну мову і мати діалог", - повідомила вона відповідаючи на питання про те в чому виражається "агресивна поведінка" Росії і Китаю в Арктиці.



Як повідомляв УНН, за даними ДПСУ, останнім часом прикордонна служба Російської Федерації полегшила процедуру проходу іноземних суден в українські порти в Азовському морі.