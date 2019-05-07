Россия незаконно ограничивает возможность прохода судов в арктических водах - США

"По поводу России он подчеркнул, что она незаконно ограничивает возможность прохода судов в арктических водах, увеличивает своё военное присутствие в регионе. Исторически — это регион низкой напряженности, нужно, чтобы это так и продолжалось. Я думаю, что мы можем найти общий язык и иметь диалог", - сообщила она отвечая на вопрос о том в чем выражается "агрессивное поведение" России и Китая в Арктике.



Как сообщал УНН, по данным ГПСУ, в последнее время пограничная служба Российской Федерации облегчила процедуру прохода иностранными судами в украинские порты в Азовском море.