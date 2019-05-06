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США застерегли Росію від агресії в Арктиці "як в Україні"

США застерегли Росію від агресії в Арктиці "як в Україні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в понеділок, виступаючи в Фінляндії за день до засідання міністра закордонних справ Арктичної ради, попередив Китай і Росію, що Штати не підтримуватимуть агресивні дії в арктичному регіоні, передає кореспондент УНН.

"Ми знаємо, що територіальні амбіції Росії можуть стати насильницькими. 13 тисяч людей були вбиті внаслідок триваючої агресії Росії в Україні. І тільки тому що Арктика - це місце дикої природи, це не означає, що вона повинна стати місцем беззаконня", - сказав він.

Він так само попередив, що наміри Росії в Арктиці, де вона почала масовану кампанію військової експансії, можуть виявитися дестабілізуючими, враховуючи її минулі результати.

Крім того, Помпео заявив, що відповідальні китайські інвестиції вітаються в Арктиці, але попередив, що історія хижацької діяльності Китаю в інших місцях викликає занепокоєння.

Нагадаємо, 6 травня у Фінляндії зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

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