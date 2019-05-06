Стали известны детали сегодняшней встречи Лаврова и Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня в Рованиеми, Финляндия, встретились Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт УНН.
"Началось. Финляндия. Лавров-Помпео. Кстати. Встреча проходит в спорткомплексе "Лаппи арена" города Рованиеми - столица Лапландии . "На полях" министерской сессии Арктического совета", - написала Захарова.
В то же время, информагентство ТАСС сообщает, что главной темой переговоров руководителей внешнеполитических ведомств двух стран станет ситуация в Венесуэле. Стороны также затронут проблематику Украины, Сирии и стратегической стабильности.
Как сообщал УНН, ранее в Министерстве иностранных дел России подтвердили, что на этой неделе в Финляндии должна состояться встреча российского министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.