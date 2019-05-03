МИД РФ подтвердил проведение встречи Лаврова и Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел России подтверждают встреча российского министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, которая должна состояться на следующей неделе в Финляндии, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Российские новостные агентства 3 мая цитируют заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что встреча согласована. Планируемые переговоры станут второй полноценной встречей Лаврова и Помпео.
“Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми”, - цитируют они Рябкова.
Он добавил, что речь пойдет, “кроме того, видимо, о Сирии, возможно, об Украине”. 6-7 мая в Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.
Как отмечал УНН, Помпео сообщил Лаврову, что “вмешательство РФ в Венесуэле дестабилизирует отношения с США”.