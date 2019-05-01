Помпео повідомив Лаврову, що "втручання РФ у Венесуелі дестабілізує відносини з США"

КИЇВ. 2 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео заявив в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що “втручання Росії і Куби в ситуацію в Венесуелі має дестабілізуючий вплив на двосторонні відносини США і Росії”. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні прес-служби Держдепартаменту, передає УНН з посиланням на Reuters.