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Помпео повідомив Лаврову, що "втручання РФ у Венесуелі дестабілізує відносини з США"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео заявив в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що “втручання Росії і Куби в ситуацію в Венесуелі має дестабілізуючий вплив на двосторонні відносини США і Росії”. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні прес-служби Держдепартаменту, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Держсекретар Майкл Помпео подзвонив сьогодні, 1 травня, міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, щоб обговорити ситуацію в Венесуелі. Держсекретар підкреслив, що втручання Росії і Куби має дестабілізуючий вплив на Венесуелу, а також на двосторонні відносини США і Росії”, — йдеться в документі.

“Держсекретар закликав Росію припинити підтримку Ніколаса Мадуро і приєднатися до інших країн, в тому числі переважної більшості держав Західної півкулі, які прагнуть до кращого майбутнього для народу Венесуели”, — стверджує прес-служба Держдепартаменту. “Держсекретар взяв до уваги заяву МЗС Росії від 30 квітня, що закликає до відмови від насильства і підтримки повернення до стабільності і процвітання в Венесуелі”, — зазначається також у заяві.

Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що венесуельський лідер Ніколас Мадуро в даний час не довіряє своїм наближеним, в тому числі військовим, оскільки очікує можливої зради.

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