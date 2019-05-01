Помпео сообщил Лаврову, что "вмешательство РФ в Венесуэле дестабилизирует отношения с США"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что “вмешательство России и Кубы в ситуацию в Венесуэле имеет дестабилизирующее влияние на двусторонние отношения США и России”. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Госсекретарь Майкл Помпео позвонил сегодня, 1 мая, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы имеет дестабилизирующее влияние на Венесуэлу, а также на двусторонние отношения США и России”, — говорится в документе.
“Госсекретарь призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к другим странам, в том числе подавляющему большинству государств Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы”, — утверждает пресс-служба Госдепартамента. “Госсекретарь принял во внимание заявление МИД России от 30 апреля, призывающее к отказу от насилия и поддержке возвращения к стабильности и процветанию в Венесуэле”, — отмечается также в заявлении.
Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро в настоящее время не доверяет своим приближенным, в том числе военным, поскольку ожидает возможного предательства.