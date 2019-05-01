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7 марта, 06:35 • 115104 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140059 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Помпео сообщил Лаврову, что "вмешательство РФ в Венесуэле дестабилизирует отношения с США"

Помпео сообщил Лаврову, что "вмешательство РФ в Венесуэле дестабилизирует отношения с США"

Киев  •  УНН

 • 8940 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что “вмешательство России и Кубы в ситуацию в Венесуэле имеет дестабилизирующее влияние на двусторонние отношения США и России”. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Госсекретарь Майкл Помпео позвонил сегодня, 1 мая, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы имеет дестабилизирующее влияние на Венесуэлу, а также на двусторонние отношения США и России”, — говорится в документе.

“Госсекретарь призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к другим странам, в том числе подавляющему большинству государств Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы”, — утверждает пресс-служба Госдепартамента. “Госсекретарь принял во внимание заявление МИД России от 30 апреля, призывающее к отказу от насилия и поддержке возвращения к стабильности и процветанию в Венесуэле”, — отмечается также в заявлении.

Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро в настоящее время не доверяет своим приближенным, в том числе военным, поскольку ожидает возможного предательства.

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