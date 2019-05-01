Болтон: Мадуро не довіряє наближеним і не зможе довго зберігати владу

КИЇВ. 1 травня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що венесуельський лідер Ніколас Мадуро в даний час не довіряє своїм наближеним, в тому числі військовим, оскільки очікує можливої зради. З цим твердженням Болтон виступив в середу в ефірі телеканалу Fox Business, передає УНН.