Болтон: Мадуро не довіряє наближеним і не зможе довго зберігати владу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що венесуельський лідер Ніколас Мадуро в даний час не довіряє своїм наближеним, в тому числі військовим, оскільки очікує можливої зради. З цим твердженням Болтон виступив в середу в ефірі телеканалу Fox Business, передає УНН.
За версією помічника президента США, Мадуро “побоюється, що його збройні сили не будуть схильні підтримати його”. У зв’язку з цим він “покладається на кубинців”. За твердженням Болтона, персони в керівництві Венесуели “не довіряють один одному”.
Болтон також вважає, що “Мадуро не знає, чи перейдуть його генерали на сторону опозиції”. “Він просто не залишиться при владі на дуже тривалий термін, — додав Болтон. — Ось чому важливо зберігати тиск”. За словами Болтона, в середу у Вашингтоні в рамках міжвідомчих консультацій на міністерському рівні обговорять “подальші кроки” щодо Венесуели.
Нагадуємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в Венесуелі почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.