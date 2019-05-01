Гуайдо: 2 травня в Венесуелі почнеться загальний страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в Венесуелі почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення. Відповідну заяву він зробив в середу, виступаючи на мітингу в Каракасі, повідомляє УНН.
“Завтра (2 травня) почнеться страйк трудящих і державних службовців. Режим буде здивований”, — сказав Гуайдо, чиї слова в Twitter наводить венесуельський журналіст Габріель Бастідас.
Опозиціонер також висловив упевненість у швидкому “закінченні узурпації влади (з боку президента Ніколаса Мадуро)”. “Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим вже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху”, — підкреслив Гуайдо.
Акції протесту почалися в Каракасі і ряді інших міст Венесуели після того, як група військових виступила на боці лідера опозиції Хуана Гуайдо. Під час маніфестацій, що супроводжувалися сутичками з силовиками, тільки в столиці країни постраждали декілька десятків людей.
#01may represión en Barquisimeto en la avenida Vzla con Bracamonte video @NolbertoHerrera pic.twitter.com/3KKQX6GDWq— Carlos Iván Suárez (@carlosi_suarez) 1 травня 2019 р.