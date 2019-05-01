Болтон: Мадуро не доверяет близко и не сможет долго сохранять власть

По версии помощника президента США, Мадуро “опасается, что его вооруженные силы не будут склонны оказать ему поддержку”. В связи с этим он “полагается на кубинцев”. По утверждению Болтона, лица в руководстве Венесуэлы “не доверяют друг другу”.

Болтон также полагает, что “Мадуро не знает, перейдут ли его генералы на сторону оппозиции”. “Он просто не останется у власти на очень продолжительный срок, — добавил Болтон. — Вот почему важно сохранять давление”. По словам Болтона, в среду в Вашингтоне в рамках межведомственных консультаций на министерском уровне обсудят “дальнейшие шаги” относительно Венесуэлы.

Напоминаем, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения.