Болтон: Мадуро не доверяет близко и не сможет долго сохранять власть
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро в настоящее время не доверяет своим приближенным, в том числе военным, поскольку ожидает возможного предательства. С этим утверждением Болтон выступил в среду в эфире телеканала Fox Business, передает УНН.
По версии помощника президента США, Мадуро “опасается, что его вооруженные силы не будут склонны оказать ему поддержку”. В связи с этим он “полагается на кубинцев”. По утверждению Болтона, лица в руководстве Венесуэлы “не доверяют друг другу”.
Болтон также полагает, что “Мадуро не знает, перейдут ли его генералы на сторону оппозиции”. “Он просто не останется у власти на очень продолжительный срок, — добавил Болтон. — Вот почему важно сохранять давление”. По словам Болтона, в среду в Вашингтоне в рамках межведомственных консультаций на министерском уровне обсудят “дальнейшие шаги” относительно Венесуэлы.
Напоминаем, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения.