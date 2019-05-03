МЗС РФ підтвердило проведення зустрічі Лаврова та Помпео

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії підтверджують зустріч російського міністра Сергія Лаврова і державного секретаря США Майка Помпео, яка має відбутися наступного тижня у Фінляндії, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Російські новинні агенції 3 травня цитують заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який заявив, що зустріч погоджена. Плановані переговори стануть другою повноцінною зустріччю Лаврова і Помпео.

“Зустріч відбудеться. Зрозуміло, що Венесуела стане головною темою зустрічі Лавров-Помпео в Рованіємі”, — цитують вони Рябкова.

Він додав, що йтиметься, “крім того, мабуть, про Сирію, можливо, про Україну”. 6-7 травня в Рованіємі відбудеться засідання Арктичної ради, в якому очікується участь російського міністра і держсекретаря США.

Як зазначав УНН, Помпео повідомив Лаврову, що “втручання РФ у Венесуелі дестабілізує відносини з США”.

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