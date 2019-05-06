Стали відомі деталі сьогоднішньої зустрічі Лаврова і Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні в Рованіємі, Фінляндія, зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Про це на своїй сторінці в Facebook написала представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
"Почалося. Фінляндія. Лавров-Помпео. До речі. Зустріч проходить в спорткомплексі "Лаппі арена" міста Рованіємі - столиця Лапландії. "На полях" міністерської сесії Арктичної ради", - написала Захарова.
У той же час, інформагентство ТАСС повідомляє, що головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стане ситуація у Венесуелі. Сторони також порушать проблематику України, Сирії та стратегічної стабільності.
Як повідомляв УНН, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили, що цього тижня в Фінляндії повинна відбутися зустріч російського міністра Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео.