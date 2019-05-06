США предостерегли Россию от агрессии в Арктике “как в Украине”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, выступая в Финляндии за день до заседания министра иностранных дел Арктического совета, предупредил Китай и Россию, что Штаты не будут поддерживать агрессивные действия в арктическом регионе, передаёт корреспондент УНН.
“Мы знаем, что территориальные амбиции России могут стать насильственными. 13 тысяч людей были убиты вследствии продолжающейся агрессии России в Украине. И только потому что Арктика — это место дикой природы, это не значит, что она должна стать местом беззакония”, — сказал он.
Он так же предупредил, что намерения России в Арктике, где она начала массированную кампанию военной экспансии, могут оказаться дестабилизирующими, учитывая ее прошлые результаты.
Кроме того, Помпео заявил, что ответственные китайские инвестиции приветствуются в Арктике, но предупредил, что история хищнической деятельности Китая в других местах вызывает беспокойство.
Напомним, 6 мая в Рованиеми, Финляндия, встретились Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.