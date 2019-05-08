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Арктический совет впервые не смог принять итоговую декларацию

Арктический совет впервые не смог принять итоговую декларацию

Киев  •  УНН

 • 17460 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Участники XI министерской встречи Арктического совета не смогли принять совместную итоговую декларацию. Вместо этого, как сообщил во вторник, 7 мая, председательствующий на встрече глава МИД Финляндии, главы внешнеполитических ведомств выступят с отдельными заявлениями. Причину такого изменения регламента он не объяснил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Агентство AFP со ссылкой на источники в делегациях сообщает, что совместную декларацию не удалось подписать из-за разногласий в вопросах о необходимости борьбы с изменениями климата и о соблюдении Парижского соглашения по климату. Против того, чтобы эти темы числились в итоговом документе, выступала делегация США.

Арктический совет основан в 1996 году. В его состав входят восемь стран - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Основной целью организации является содействие сотрудничеству в регионе, особенно в вопросах защиты окружающей среды.

Министерские встречи проходят раз в два года, и впервые за все годы существования Совета участникам не удалось согласовать итоговый документ. Между тем, как отмечают эксперты, процессы глобального потепления идут в Арктике в два раз быстрее, чем в целом на планете.

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Как сообщал УНН, США заявили, что Россия незаконно ограничивает возможность прохода судов в арктических водах, увеличивает свое военное присутствие в арктических водах.

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