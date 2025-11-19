Аріана Гранде заявила, що її тур 2026 року може стати "останнім ура" у музичній кар’єрі

Аріана Гранде повідомила, що її майбутній тур "Eternal Sunshine" у 2026 році може стати її останнім великим музичним туром на тривалий час. Співачка розповіла про це у подкасті Емі Полер "Good Hang", де також поділилася своїм баченням кар’єри на наступне десятиліття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

Гранде пояснила, що з нетерпінням чекає на поїздку, але не впевнена, що подібні виступи повторяться найближчим часом.

Це буде чудово, і я так вдячна за це – гадаю, саме тому я це роблю, бо думаю: "Останнє ура". Наразі - сказала вона.

Співачка підкреслила, що не хоче робити остаточних заяв, але вважає, що наступний тур може не повторитися "ще дуже, дуже, дуже, дуже довго".

Подробиць про майбутні концерти вона поки не розкрила.Гранде зазначила, що останні роки її життя змінилися більше, ніж вона очікувала, і майбутнє може бути зовсім іншим.

Я думаю, що останні 10–15 років будуть дуже відрізнятися від тих, що попереду - сказала артистка.

Вона розповіла, що відчуває сильніший зв’язок із собою та своїм мистецтвом, відколи почала працювати поза музичною індустрією. За її словами, вона завжди любила музичний театр і комедію, тому прагне робити те, що "здається правильним у даний момент".

Навіть якщо це буденно, це має бути щось інше - додала Гранде.

Вона також повідомила, що зараз знімається у фільмі, бо їй подобається роль, сценарій та акторський склад.

Аріана Гранде продовжує розширювати межі своєї кар’єри й натякнула, що після туру 2026 року може на тривалий час зосередитися на акторстві. Співачка підкреслює, що хоче рухатися за внутрішнім покликом і обирати те, що надихає її найбільше.

Нагадаємо

Джонсона Веня, який схопив Аріану Гранде на прем’єрі Wicked: For Good у Сінгапурі, звинуватили в порушенні громадського порядку. Чоловік планує визнати провину, йому загрожує штраф до 2000 сінгапурських доларів.