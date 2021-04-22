Арестович припустив, коли ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання Тристоронньої контактної групи, наміченого на 28 квітня. Так вважає радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі програми “Шоу № 1” на телеканалі “Україна 24”. Про це пише УНН.

Цитата

“Було засідання політичних радників. Там всі сторони підтвердили необхідність перед тим ,як просуватись по кластерах, зробити так, щоб запанувала тиша на фронті. Козак декілька разів зробив на це наголос. Позиція наша відома — ми за це з 2014 року, або принаймні з 2019 року. І наступного дня відбулося засідання підгрупи з безпеки, де на моє величезне здивування — протягом тригодинного засідання ми пройшли весь документ у першому читанні. Причому за основу було взято український документ додаткових заходів щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті. Ми його в першому читанні прочитали, посол пан Чевік назвав це безпрецедентною подією, майже історичним днем. До кінця тижня має відбутися друге читання”, — сказав Арестович.

Нагадаємо

Повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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