Арестович предположил, когда эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Эскалация конфликта в Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, намеченного на 28 апреля. Так считает советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире программы “Шоу № 1” на телеканале “Украина 24”. Об этом пишет УНН.

Цитата

“Было заседание политических советников. Там все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна — мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где мое огромное удивление — в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мероприятий по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должен состояться второе чтение ”, - сказал Арестович.

Напомним

Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

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