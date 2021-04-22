Арестович предположил, когда эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад

Цитата

“Было заседание политических советников. Там все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна — мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где мое огромное удивление — в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мероприятий по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должен состояться второе чтение ”, - сказал Арестович.

Напомним

Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.