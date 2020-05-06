Арахамія представив позицію "СН" щодо змін у Виборчому кодексі

“В нас є політична складова — багато опозиційних сил зараз, розуміючи що в них маленькі шанси пройти на місцевих виборах, вони хочуть зробити так званий бар’єр, щоб люди під їх партійним зонтиком, вимушені були йти під їх знамена. Вони нам кажуть, що і нам це вигідно, ми велика партія”, — сказав Арахамія.

Проте, за його словами, позиція партії та фракції інша.

“Ми проти категорично всіх бар’єрів, дві третини, як то кажуть 5%. Ми вже у першому читанні проголосували за суттєве зниження застав для того, щоб зробити більш доступним цей процес. Ми проти того, щоб мери повинні бути представниками партій... Єдине, що ми можемо розглянути, це зробити бар’єр з 90 тисяч опустити до 50 тисяч (пропонується змінити чинну норму обчислення грошової застави, яка наразі обчислюється у сумі чотири розміри мінімальної заробітної плати з розрахунку на кожні 10 тисяч населення — ред.). Зараз ведуться дискусії щодо цього приводу. Всі інші дискусії, штучні бар’єри, ми будемо наполягати на їх усуненні”, — додав Арахамія.

Додамо, Рада попередньо схвалила зміни до Виборчого кодексу щодо грошової застави 30 квітня.

У ВР зареєстрований проект Закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави), який пропонується встановити єдиний розмір грошової застави на місцевих виборах депутатів до обласної ради, а також виборах депутатів міської ради та міського голови (міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб). Проектом передбачено встановлення грошової застави “з розрахунку чотири розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 90 тисяч виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду виборів окремо”

Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.