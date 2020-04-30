Рада попередньо схвалила зміни до Виборчого кодексу щодо грошової застави
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України сьогодні ухвалила за основу законопроект про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України щодо розміру грошової застави. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, депутати підтримали проект закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави).
Як вказано у пояснювальній записці, метою ухвалення законопроекту є усунення дискримінаційного підходу, що встановлений Виборчим кодексом України до розміру грошової застави для кандидатів у міські голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців більше 90 тисяч).
Законопроектом пропонується уніфікувати підхід до розміру грошової застави для таких кандидатів, встановивши розмір грошової застави у сумі 4 мінімальні заробітні плати за кожних 90 тисяч виборців.
Нагадаємо, що Верховна Рада України розпочала позачергове засідання.