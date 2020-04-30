Рада попередньо схвалила зміни до Виборчого кодексу щодо грошової застави

Так, депутати підтримали проект закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави).

Як вказано у пояснювальній записці, метою ухвалення законопроекту є усунення дискримінаційного підходу, що встановлений Виборчим кодексом України до розміру грошової застави для кандидатів у міські голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців більше 90 тисяч).

Законопроектом пропонується уніфікувати підхід до розміру грошової застави для таких кандидатів, встановивши розмір грошової застави у сумі 4 мінімальні заробітні плати за кожних 90 тисяч виборців.

Нагадаємо, що Верховна Рада України розпочала позачергове засідання.