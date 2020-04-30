Рада розпочала позачергове засідання

Так, парламентарі розпочали позачергове засідання. На засіданні зареєструвалися 342 народних депутати України.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Раніше в УНН повідомлялося, що Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планує розглянути низку законопроектів та проектів постанов, зокрема – проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також особливу процедуру, що має пришвидшити розгляд у другому читанні проекту закону про банки.