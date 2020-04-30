У ВР сьогодні розглянуть спецпроцедуру із пришвидшення прийняття банківського закону

Так, передбачається розгляд наступних питань:

1) проект закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави) №2769;

2) проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України №3068;

3) проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) №3329, 3329-1, 3329-2;

4) проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії №2386;

5) звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки №3384;

6) проект закону про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (друге читання) №3132;

7) проект постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України" №3400;

8) про застосування особливої процедури розгляду законопроектів у ІІ читанні, передбаченої статтею 119-1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", при розгляді у другому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності №2571-д;

9) проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників №0022;

10) проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб №0023;

11) проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах №0024;

12) проект закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) №0028;

13) проект закону про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку №0029;

14) проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію №0030;

15) проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах №0031;

16) проект закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном №0033;

17) проект закону про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року №0036.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту у четвер, 30 квітня, на 13:30.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Раду поки не вносили подання про призначення Саакашвілі віце-прем’єр-міністром.