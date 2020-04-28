У Раду не вносили подання про призначення Саакашвілі віцепрем’єр-міністром - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. До Верховної Ради України не надходило подання від уряду про призначення експрезидента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра. Про це в Telegram написав нардеп Олександр Качура, передає УНН.
Так, в мережі з’явилася інформація про те, що уряд відкликав експрезидента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі як кандидата на посаду віцепрем’єр-міністра. Кілька джерел не підтвердили цю інформацію.
“Офіційно жодного представлення від Прем’єра в ВР по Саакашвілі не заходило. Не можна відкликати те, що не подавалося”, — написав Качура.
Окрім того, цю інофрмацію УНН підтвердив і представник уряду у Раді Василь Мокан зазначивши, що не можливо відкликати те, що не вносилося на розгляд.
“Наскільки мені відомо — подання не було зареєстроване у ВР”, — також повідомила перший заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
Нагадаємо, лідер фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія не виключає того, що у четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради України розглянуть питання призначення експрезидента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра.