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Арахамія не виключає, що у четвер ВР розгляне призначення Саакашвілі на посаду віце-прем’єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія не виключає того, що у четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради України розглянуть питання призначення експрезидента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"На цей четвер ми ще не визначились з порядком денним - буде порядок ініційований парламентом, там немає цього питання. Але я не виключаю той факт, що за ініціативою Офісу Президента може бути додане кадрове питання, додане у повістку позачергового засідання, яке відбудеться у четвер", - зазначив він.

Окрім того, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук зазначає, що має юридичні застереження, щодо призначення Саакашвілі на посаду до КМУ.

"У будь-якому випадку я переконана, що Міхеїл Ніколозович знайде своє місце, і ми справді будемо дякувати йому за енергію, яку він готовий вкладати і розбудовувати нашу державу. Я вважаю, що його місце буде краще і ефективніше саме у Офісі Президента. Нам не вистачає комунікації в трикутнику "Офіс Президента – парламент – Кабмін", - додала вона.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" немає більшості голосів, щоб проголосувати за призначення експрезидента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра. 

Як раніше повідомлялося в УНН, колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін, як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою Президента "готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами у суспільстві".

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