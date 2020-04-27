Арахамія не виключає, що у четвер ВР розгляне призначення Саакашвілі на посаду віце-прем’єра

"На цей четвер ми ще не визначились з порядком денним - буде порядок ініційований парламентом, там немає цього питання. Але я не виключаю той факт, що за ініціативою Офісу Президента може бути додане кадрове питання, додане у повістку позачергового засідання, яке відбудеться у четвер", - зазначив він.

Окрім того, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук зазначає, що має юридичні застереження, щодо призначення Саакашвілі на посаду до КМУ.

"У будь-якому випадку я переконана, що Міхеїл Ніколозович знайде своє місце, і ми справді будемо дякувати йому за енергію, яку він готовий вкладати і розбудовувати нашу державу. Я вважаю, що його місце буде краще і ефективніше саме у Офісі Президента. Нам не вистачає комунікації в трикутнику "Офіс Президента – парламент – Кабмін", - додала вона.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" немає більшості голосів, щоб проголосувати за призначення експрезидента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра.

Як раніше повідомлялося в УНН, колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін, як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою Президента "готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами у суспільстві".