В Раду не вносили представление о назначении Саакашвили вице-премьер-министром - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Верховную Раду Украины не поступало представление от правительства о назначении экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра. Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура, передает УНН.
Так, в сети появилась информация о том, что правительство отозвало экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра. Несколько источников не подтвердили эту информацию.
“Официально ни представления от Премьера в ВР касательно Саакашвили не заходило. Нельзя отозвать то, что не подавалось”, — написал Качура.
Кроме того, эту инофрмации УНН подтвердил и представитель правительства в Раде Василий Мокан отметив, что невозможно отозвать то, что не вносилось на рассмотрение.
“Насколько мне известно — представление не было зарегистрировано в ВР”, — также сообщила первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.
Напомним, лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключает того, что в четверг на внеочередном заседании Верховной Рады Украины рассмотрят вопрос назначения экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра.