Разумков підписав розпорядження: ВР позачергово збереться у четвер

Так, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 13:30 30 квітня у зв’язку з вимогою 159 народних депутатів.

“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 30 хвилин 30 квітня 2020 року”, — йдеться у документі.

Також за ініціативи голови Верховної Ради о 12:00 30 квітня відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Так, передбачається розгляд значної кількості проектів закону, зокрема про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (№ 3329), а також про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилась на ринку електричної енергії (№ 2386).

Раніше УНН писав, що народні депутати України ініціювали позачергове засідання ВР у четвер, 30 квітня. Кожна фракція подавала свої пропозиції до порядку денного.



