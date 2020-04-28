Нардепи ініціювали позачергове засідання ВР у четвер: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народні депутати України ініціювали позачергове засідання ВР у четвер, 30 квітня. Кожна фракція подавала свої пропозиції до порядку денного. Про це УНН повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Позачергове засідання ВР планується на четвер, на 13:00. Засідання ініціюють народні депутати, там зараз 20 пунктів порядку денного. Серед них - початок спеціальної процедури розгляду банківського законопроекту. Пропозиції до порядку денного надавали усі фракції, є законопроекти авторства депутатів з опозиції", - зазначила Кравчук.
Також вона додала, що у порядку денному багато ратифікацій різних міжнародних угод, а також проекти постанов про перехід нардепів з одного комітету ВР до іншого, або входження до комітетів.
"Сьогодні починаємо збирати підписи під порядком денним і для скликання засідання. Думаю, до вечора зберемо. Кадрових питань поки у порядку денному немає. Можуть бути ще питання чи законопроекти, які ініціюватиме Президент. Тому вірогідно, може бути два позачергових засідання підряд. По кандидатурі Саакашвілі обговорення ще триває", - повідомила Крачук.
Додамо, що для затвердження запропонованого порядку денного нардепам треба зібрати 150 голосів.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія не виключає того, що у четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради України розглянуть питання призначення експрезидента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра.