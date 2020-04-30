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В ВР сегодня рассмотрят спецпроцедуру с ускорения принятия банковского закона

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Киев  •  УНН

 • 19503 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19), а также особую процедуру, которая должна ускорить рассмотрение во втором чтении проекта закона о банках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога) №2769;
2) проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических заключенных - граждан Украины №3068;
3) проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19) №3329, 3329-1, 3329-2;
4) проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии №2386;
5) отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) у период с 2014 по 2018 годы №3384;
6) проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (второе чтение) №3132;
7) проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины" №3400 ;
8) о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", при рассмотрении во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 2571-д;
9) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче №0022;
10) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц №0023;
11) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам №0024;
12) проект закона о ратификации Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев) №0028;
13) проект закона о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития №0029;
14) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции №0030;
15) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам №0031;
16) проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом №0033;
17) проект закона о присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 №0036.

Напомним, что глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 30 апреля, на 13:30.

Как сообщалось ранее в УНН, в Раду пока не вносили представление о назначении Саакашвили вице-премьер-министром.

Украинские Национальные Новости

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