В ВР сегодня рассмотрят спецпроцедуру с ускорения принятия банковского закона

Так, предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога) №2769;

2) проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических заключенных - граждан Украины №3068;

3) проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди больных людей на коронавирусную болезнь (COVID-19) №3329, 3329-1, 3329-2;

4) проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии №2386;

5) отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) у период с 2014 по 2018 годы №3384;

6) проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (второе чтение) №3132;

7) проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины" №3400 ;

8) о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", при рассмотрении во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 2571-д;

9) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче №0022;

10) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц №0023;

11) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам №0024;

12) проект закона о ратификации Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев) №0028;

13) проект закона о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития №0029;

14) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции №0030;

15) проект закона о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам №0031;

16) проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом №0033;

17) проект закона о присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 №0036.

Напомним, что глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 30 апреля, на 13:30.

Как сообщалось ранее в УНН, в Раду пока не вносили представление о назначении Саакашвили вице-премьер-министром.