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Рада предварительно одобрила изменения в Избирательный кодекс относительно денежного залога

Рада предварительно одобрила изменения в Избирательный кодекс относительно денежного залога

Киев  •  УНН

 • 13759 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины сегодня приняла за основу законопроект о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины относительно размера денежного залога. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, депутаты поддержали проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога).

Как указано в объяснительной записке, целью принятия законопроекта является устранение дискриминационного подхода, установленного Избирательным кодексом Украины до размера денежного залога для кандидатов в мэры в городах с количеством избирателей больше 90 000 и избирательных списков партий в местные советы (областных и городских с количеством избирателей больше 90 000).

Законопроектом предлагается унифицировать подход к размеру денежного залога для таких кандидатов, установив размер денежного залога в сумме 4 минимальных заработных плат за каждые 90 000 избирателей.

Напомним, что Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание.

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