Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються. Про це повідомив на брифінгу під стінами ВР голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Місцеві вибори відбудуться згідно з законом, з Конституцією 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їх перенесення, відміну, неможливість проведення через нестачу грошей, дострокові — абсолютна брехня. Країна може починати до них готуватися. В принципі країна вже починає до них готуватися”, — сказав Корнієнко.
За його словами, виборчі правила за такий термін, як лишилося до виборів, не є справедливим змінювати.
“Основні позиції виборчого кодексу зберігаються”, — додав Корнієнко.
Нагадаємо, як повідомили в Офісі Президента, дата місцевих виборів в Україні, запланованих на 25 жовтня 2020 року, наразі залишається без змін.