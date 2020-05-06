Местные выборы в Украине состоятся 25 октября - Корниенко

“Местные выборы состоятся согласно закону, Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег, досрочные — абсолютная ложь. Страна может начинать к ним готовиться. В принципе страна уже начинает к ним готовиться”, — сказал Корниенко.

По его словам, избирательные правила за такой термин, что остался до выборов, несправедливо менять.

“Основные позиции избирательного кодекса сохраняются”, — добавил Корниенко.

Напомним, как сообщили в Офисе Президента, дата местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября 2020 года, пока остается без изменений.