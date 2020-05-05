Єрмак повідомив, чи зміниться дата місцевих виборів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Дата місцевих виборів в Україні, запланованих на 25 жовтня 2020 року, наразі залишається без змін. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром Atlantic counsil, передає УНН.
"Поки ми не говорили (про зміну дати місцевих виборів - ред.) і дата місцевих виборів залишається незмінною. І я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, в тому числі на сьогодні на непідконтрольних територіях - загалом по всій території нашої країни. І ці вибори - за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - сказав Єрмак.
З його слів, виконання принципів Копенгагенськоі конвенції "дає можливість виконати всі українські умови щодо безпеки - це стосується і виведення іноземних формувань, і передача кордону під контроль, і все інше".
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков раніше заявив, що наразі в Україні не планують переносити місцеві вибори, що мають відбутись 25 жовтня.
Спікер Верховної Ради висловив сподівання, що країна вийде з карантину та зможе повернутися до нормального життя раніше.