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Ермак сообщил, изменится ли дата местных выборов в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Дата местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября 2020 года, пока остается без изменений. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic counsil, передает УНН.

Ермак сообщил, изменится ли дата местных выборов в Украине

"Пока мы не говорили (об изменении даты местных выборов - ред.) и дата местных выборов остается неизменной. И я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодняшний день на неподконтрольных территориях - в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы - по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем прекращения войны на Донбассе", - сказал Ермак.

По его словам, выполнение принципов Копенгагенськои конвенции "дает возможность выполнить все украинские условия безопасности - это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и все остальное".

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков ранее заявил, что сейчас в Украине не планируют переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября.

Спикер Верховной Рады надеется, что страна выйдет из карантина и сможет вернуться к нормальной жизни раньше.

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