Арахамия представил позицию "СН" по изменениям в Избирательном кодексе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Верховная Рада в первом чтении уже проголосовала за существенное снижение залога для кандидатов в мэры, и сейчас в изменениях в Избирательный кодекс не исключено снижение барьера с 90 000 до 50 000, при этом в "Слуге народа "против, чтобы мэры были представителями партий на выборах. Об этом заявил на брифинге под стенами ВР председатель фракции "СН" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"У нас есть политическая составляющая - много оппозиционных сил сейчас, понимая что у них маленькие шансы пройти на местных выборах, они хотят сделать так называемый барьер, чтобы люди под их партийным зонтиком, вынуждены были идти под их знамена. Они нам говорят, что и нам это выгодно, мы большая партия", - сказал Арахамия.
Однако, по его словам, позиция партии и фракции другая.
"Мы против категорически всех барьеров, две трети, как говорится 5%. Мы уже в первом чтении проголосовали за существенное снижение залога для того, чтобы сделать более доступным этот процесс. Мы против того, чтобы мэры должны быть представителями партий... Единственное, что мы можем рассмотреть, это сделать барьер с 90 000 опустить до 50 000. Сейчас ведутся дискуссии по этому поводу. Все остальные дискуссии, искусственные барьеры, мы будем настаивать на их устранении", - добавил Арахамия.
Добавим, Рада предварительно одобрила изменения в Избирательный кодекс относительно денежного залога 30 апреля.
Напомним, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохранятся.