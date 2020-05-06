Арахамия представил позицию "СН" по изменениям в Избирательном кодексе

КИЕВ. 6 мая. УНН. Верховная Рада в первом чтении уже проголосовала за существенное снижение залога для кандидатов в мэры, и сейчас в изменениях в Избирательный кодекс не исключено снижение барьера с 90 000 до 50 000, при этом в "Слуге народа "против, чтобы мэры были представителями партий на выборах. Об этом заявил на брифинге под стенами ВР председатель фракции "СН" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.