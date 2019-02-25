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Аптечні мережі підвищують ціни на ліки маркетинговими угодами з виробниками - Подтуркін

Аптечні мережі підвищують ціни на ліки маркетинговими угодами з виробниками - Подтуркін

Київ • УНН

 • 17598 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Україні середня ціна упаковки ліків з аптечного кошика за минулий рік збільшилася на 18,5%. Йдеться про середню вартість, а не конкретну пачку. І це при тому, що рівень інфляції не дійшов і до 10%, а девальвації взагалі не було. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів засновник Української медичної експертної спільноти Дмитро Подтуркін.

За його словами, українці стали купувати більше дорогих ліків.

"А вся справа ось у чому. Аптечні мережі підвищують ціни не аптечними націнками, а так званими маркетинговими угодами. Тобто, додатковими угодами, не пов'язаними з роботою на фармринку.

Аптечний ринок - це в основному ринок генериків, ринок препаратів-аналогів. І одну і ту ж молекулу можуть запропонувати 10-30 різних виробників. А маркетингові угоди - це якраз механізм позиціонування вашого товару щодо товару іншого виробника, щоб споживач вибрав саме його з усіх аналогових препаратів. Ось просите ви ліки від головного болю - будьте впевнені, що вам запропонують не те, що вам потрібно, а те, за що аптека, у якій працює продавець, отримала гроші з маркетингового договору. І вартість таких "маркетингових" послуг в аптечних мережах може підвищувати вартість ліків на 60%. І єдиний варіант вплинути на це - просто заборонити їх", - розповів Подтуркін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аптеки ховають від українців дешевші ліки

Далі, з метою зниження вартості ліків для населення, необхідно обмежити їхню рекламу, особливо у ЗМІ, впевнений експерт.

"Адже 23-24 млрд грн на рік фармвиробник витрачає лише на рекламу. Практично більше 25% у кожній пачці ліків - це реклама. І ми говоримо про всі ліки. А в деяких вартість телевізійної реклами може доходити до 50%.

А в чому проблема реклами? По-перше, вона збільшує вартість ліків, а по-друге, вона змінює те, чому надає перевагу споживач: ви починаєте купувати не те, що вам потрібно, а те, що вам нав'язують", - пояснив він.

Нагадаємо, як писав УНН, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться втричі.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, депутатами було розроблено законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу і повну заборону маркетингових угод.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали.

"Аптечний закон" готуються внести на розгляд парламенту найближчим часом.

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