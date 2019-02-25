Аптечные сети поднимают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями с производителями - Подтуркин

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28999 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117750 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121020 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123428 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122021 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153570 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117275 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130496 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 39589 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 69899 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 122197 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 33307 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 56932 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 119218 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 153570 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 166944 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178318 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236266 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 117750 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 84861 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101589 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105184 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104879 просмотра
Актуальное
Аптечные сети поднимают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями с производителями - Подтуркин

Аптечные сети поднимают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями с производителями - Подтуркин

Киев  •  УНН

 • 17583 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Украине средняя цена упаковки лекарств из аптечной корзины за прошлый год увеличилась на 18,5%. Речь идет о средней стоимости, а не конкретной пачке. И это при том, что уровень инфляции не дошел и до 10%, а девальвации вообще не было. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин.

По его словам, украинцы стали покупать больше дорогостоящих лекарств.

"А все дело вот в чем. Аптечные сети поднимают цены не аптечными наценками, а так называемыми маркетинговыми соглашениями. То есть, дополнительными соглашениями, не связанными с работой на фармрынке.

Аптечный рынок - это в основном рынок генериков, рынок препаратов-аналогов. И одну и ту же молекулу могут предложить 10-30 разных производителей. А маркетинговые соглашения - это как раз механизм позиционирования вашего товара относительно товара другого производителя, чтобы потребитель выбрал именно его из всех аналоговых препаратов. Вот просите вы лекарство от головной боли - будьте уверенны, что вам предложат не то, что вам нужно, а то, за что аптека, в которой работает продавец, получила деньги по маркетинговому договору. И стоимость таких "маркетинговых" услуг в аптечных сетях может поднимать стоимость лекарства на 60%. И единственный вариант повлиять на это - просто запретить их", - рассказал Подтуркин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аптеки прячут от украинцев более дешевые лекарства

Далее, с целью снижения стоимости лекарства для населения, необходимо ограничить их рекламу, особенно в СМИ, уверен эксперт.

"Потому как 23-24 млрд грн в год фармпроизводитель тратит только на рекламу. Практически больше 25% в каждой пачке лекарств - это реклама. И мы говорим обо всех лекарствах. А в некоторых стоимость телевизионной рекламы может доходить до 50%.

А в чем проблема рекламы? Во-первых, она увеличивает стоимость лекарств, а во-вторых, она меняет предпочтение потребителя: вы начинаете покупать не то, что вам нужно, а то, что вам навязывают", - пояснил он.

Напомним, как писал УНН, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, депутатами был разработан законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и полный запрет маркетинговых соглашений.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали.

"Аптечный закон" готовятся внести на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы