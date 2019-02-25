Аптечные сети поднимают цены на лекарства маркетинговыми соглашениями с производителями - Подтуркин

По его словам, украинцы стали покупать больше дорогостоящих лекарств.

"А все дело вот в чем. Аптечные сети поднимают цены не аптечными наценками, а так называемыми маркетинговыми соглашениями. То есть, дополнительными соглашениями, не связанными с работой на фармрынке.

Аптечный рынок - это в основном рынок генериков, рынок препаратов-аналогов. И одну и ту же молекулу могут предложить 10-30 разных производителей. А маркетинговые соглашения - это как раз механизм позиционирования вашего товара относительно товара другого производителя, чтобы потребитель выбрал именно его из всех аналоговых препаратов. Вот просите вы лекарство от головной боли - будьте уверенны, что вам предложат не то, что вам нужно, а то, за что аптека, в которой работает продавец, получила деньги по маркетинговому договору. И стоимость таких "маркетинговых" услуг в аптечных сетях может поднимать стоимость лекарства на 60%. И единственный вариант повлиять на это - просто запретить их", - рассказал Подтуркин.

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Далее, с целью снижения стоимости лекарства для населения, необходимо ограничить их рекламу, особенно в СМИ, уверен эксперт.

"Потому как 23-24 млрд грн в год фармпроизводитель тратит только на рекламу. Практически больше 25% в каждой пачке лекарств - это реклама. И мы говорим обо всех лекарствах. А в некоторых стоимость телевизионной рекламы может доходить до 50%.

А в чем проблема рекламы? Во-первых, она увеличивает стоимость лекарств, а во-вторых, она меняет предпочтение потребителя: вы начинаете покупать не то, что вам нужно, а то, что вам навязывают", - пояснил он.

Напомним, как писал УНН, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, депутатами был разработан законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и полный запрет маркетинговых соглашений.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали.

"Аптечный закон" готовятся внести на рассмотрение парламента в ближайшее время.