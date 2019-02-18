Аптеки прячут от украинцев более дешевые лекарства

Журналисты выяснили, что с производителями лекарств, которые стоят на видном месте, аптека подписывает маркетинговые соглашения. В договорах фиксируют даже метраж полок, где должны выставлять тот или иной товар. Наряду с препаратами, за рекламу и презентацию которых производитель доплачивает аптеке, не должно быть аналогов, а тем более дешевых.

Более того, очень часто на аптечной витрине представлено несколько абсолютно идентичных упаковок лекарств. И это делается не для красоты - о выкладку товара производитель также предварительно договаривается с аптекой. То есть, существует требование о презентации лекарств именно таким образом. Все это фиксируется в маркетинговых соглашениях, и служит, вероятно, для того, чтобы ввести потребителя в заблуждение относительно отсутствия других лекарственных средств в аптеках, сообщают журналисты.

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"Покупая препараты, которые стоят на видном месте да еще и по несколько упаковок - вы платите не только за лекарства, но и за их рекламу", - заключают корреспонденты.

Зато дешевые аналоги, как правило, не представлены на витрине вообще. Их прячут подальше от глаз покупателя, и часто не говорят, что такие лекарства есть в наличии.

Поэтому, чтобы сэкономить в аптеке, не стоит покупать те препараты, которые стоят на витрине, предупреждают журналисты.

Дополнительно - чтобы не переплачивать за лекарства в украинских аптеках, потребитель спросить у провизора, чем дорогой препарат качественние дешевого аналога.

Ответ вроде "устаревший", или "отечественный" не является аргументом, говорится в сюжете.

Напомним, как писал УНН, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическое образование к каждому бизнесмену аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.