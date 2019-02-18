Аптеки ховають від українців більш дешеві ліки

Журналісти дослідили, що з виробниками ліків, які стоять на видному місці, аптека підписує маркетингові угоди. У договорах фіксують, навіть, метраж полиць, де мають виставляти той чи інший товар. Поряд із препаратами, за рекламу та презентацію яких виробник доплачує аптеці, не повинно бути аналогів, а тим паче дешевших.

Більше того, дуже часто на аптечній вітрині представлено кілька абсолютно ідентичних упаковок ліків. І це робиться не для краси - про викладку товару виробник також попередньо домовляється із аптекою. Тобто, існує вимога про презентацію ліків саме у такий спосіб. Все це фіксується у маркетингових угодах, і служить, певно, для того, аби ввести споживача в оману щодо відсутності інших лікарських засобів в аптеках, повідомляють журналісти.

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"Купуючи препарати, які стоять на видному місці та ще й по кілька упаковок - ви платите не тільки за ліки, а й за їх рекламу", - підсумовують кореспонденти.

Натомість, дешеві аналоги, як правило, не представлені на вітрині взагалі. Їх ховають подалі від очей покупця, і часто не говорять, що такі ліки є в наявності.

Тож, аби зекономити в аптеці, не варто купувати ті препарати, які стоять на вітрині, попереджають журналісти.

Додатково - аби не переплачувати за ліки в українських аптеках, споживач має запитати у провізора, чим дорожчий препарат якісніший від дешевого аналога.

Відповідь на кшталт "застарілий", або "вітчизняний" не є аргументом, йдеться у сюжеті.

Нагадаємо, як писав УНН, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.

Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.