Apple представила тонкий iPhone Air: товщина корпусу лише 5,6 мм

16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Популярнi новини
Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки
9 вересня, 09:26
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
9 вересня, 12:18
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
9 вересня, 12:18
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок
9 вересня, 12:33
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця
16:51
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 7000 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
9 вересня, 07:22
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Apple представила тонкий iPhone Air: товщина корпусу лише 5,6 мм

Київ • УНН

 216 перегляди

Компанія Apple анонсувала iPhone Air товщиною 5,6 мм, виготовлений на 80% з переробленого титану. Новинка має 6,5-дюймовий дисплей 120 Гц, захищений керамічним екраном, та оснащена чіпом A19 Pro.

Apple представила тонкий iPhone Air: товщина корпусу лише 5,6 мм

Компанія Apple представила iPhone Air, який має товщину корпусу лише 5,6 мм, а також на 80% виготовлений із переробленого титану, передає УНН.

Ми раді представити неймовірно тонкий iPhone Air. З товщиною 5,6 мм це найтонший iPhone, який ми коли-небудь випускали, а також він надзвичайно легкий. Він не схожий на жодний інший пристрій, який ви коли-небудь тримали в руках, і оснащений нашими найсучаснішими функціями. Чудовий 6,5-дюймовий дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, завжди увімкнений і має яскравість 3000 ніт. Він захищений новим керамічним екраном з поліпшеним антибліковим покриттям і втричі кращою стійкістю до подряпин, ніж наш попередній керамічний екран. Ми також вперше застосовуємо керамічний екран на задній панелі iPhone. Він у 4 рази стійкіший до тріщин, ніж наше попереднє заднє скло 

- заявили в компанії.

Смартфон виготовлений з 80% переробленого титану, що є найвищим показником для iPhone.

На вибір доступні чотири кольори: космічний чорний, хмарний білий, світло-золотий і блакитний. iPhone Air має такий унікальний дизайн.

З Apple Silicon ми зосереджуємося на максимізації продуктивності та ефективності, щоб ми могли впроваджувати інновації в наших продуктах. iPhone Air вимагає найефективнішого високопродуктивного чіпа, який ми коли-небудь створювали для iPhone. І це A19 Pro. З процесором ми продовжуємо підвищувати однопотокову продуктивність та ефективність 

- додали в компанії.

Телефон матиме лише одну камеру з роздільною здатністю 48 Мп. Фронталка теж нова, 18 Мп. Ще Apple навчили знімати iPhone одночасно на дві камери.

Нагадаємо

Компанія Apple представила нові навушники AirPods Pro 3, які мають нову "акучту архітектуру", а також синхронного перекладу, що означає, що навушники зможуть розпізнавати людську мову в реальному часі. Навушники поступлять у продаж з 19 вересня, і придбати їх можна буде за 250 доларів.

Павло Башинський

Технології
Apple