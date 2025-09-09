Apple представила тонкий iPhone Air: товщина корпусу лише 5,6 мм
Київ • УНН
Компанія Apple анонсувала iPhone Air товщиною 5,6 мм, виготовлений на 80% з переробленого титану. Новинка має 6,5-дюймовий дисплей 120 Гц, захищений керамічним екраном, та оснащена чіпом A19 Pro.
Компанія Apple представила iPhone Air, який має товщину корпусу лише 5,6 мм, а також на 80% виготовлений із переробленого титану, передає УНН.
Ми раді представити неймовірно тонкий iPhone Air. З товщиною 5,6 мм це найтонший iPhone, який ми коли-небудь випускали, а також він надзвичайно легкий. Він не схожий на жодний інший пристрій, який ви коли-небудь тримали в руках, і оснащений нашими найсучаснішими функціями. Чудовий 6,5-дюймовий дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, завжди увімкнений і має яскравість 3000 ніт. Він захищений новим керамічним екраном з поліпшеним антибліковим покриттям і втричі кращою стійкістю до подряпин, ніж наш попередній керамічний екран. Ми також вперше застосовуємо керамічний екран на задній панелі iPhone. Він у 4 рази стійкіший до тріщин, ніж наше попереднє заднє скло
Смартфон виготовлений з 80% переробленого титану, що є найвищим показником для iPhone.
На вибір доступні чотири кольори: космічний чорний, хмарний білий, світло-золотий і блакитний. iPhone Air має такий унікальний дизайн.
З Apple Silicon ми зосереджуємося на максимізації продуктивності та ефективності, щоб ми могли впроваджувати інновації в наших продуктах. iPhone Air вимагає найефективнішого високопродуктивного чіпа, який ми коли-небудь створювали для iPhone. І це A19 Pro. З процесором ми продовжуємо підвищувати однопотокову продуктивність та ефективність
Телефон матиме лише одну камеру з роздільною здатністю 48 Мп. Фронталка теж нова, 18 Мп. Ще Apple навчили знімати iPhone одночасно на дві камери.
