Apple представила тонкий iPhone Air: толщина корпуса всего 5,6 мм
Киев • УНН
Компания Apple анонсировала iPhone Air толщиной 5,6 мм, изготовленный на 80% из переработанного титана. Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей 120 Гц, защищенный керамическим экраном, и оснащена чипом A19 Pro.
Компания Apple представила iPhone Air, толщина корпуса которого составляет всего 5,6 мм, а также на 80% изготовлен из переработанного титана, передает УНН.
Мы рады представить невероятно тонкий iPhone Air. С толщиной 5,6 мм это самый тонкий iPhone, который мы когда-либо выпускали, а также он чрезвычайно легкий. Он не похож ни на одно другое устройство, которое вы когда-либо держали в руках, и оснащен нашими самыми современными функциями. Великолепный 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, всегда включен и имеет яркость 3000 нит. Он защищен новым керамическим экраном с улучшенным антибликовым покрытием и втрое лучшей устойчивостью к царапинам, чем наш предыдущий керамический экран. Мы также впервые применяем керамический экран на задней панели iPhone. Он в 4 раза устойчивее к трещинам, чем наше предыдущее заднее стекло
Смартфон изготовлен из 80% переработанного титана, что является самым высоким показателем для iPhone.
На выбор доступны четыре цвета: космический черный, облачный белый, светло-золотой и голубой. iPhone Air имеет такой уникальный дизайн.
С Apple Silicon мы сосредоточены на максимизации производительности и эффективности, чтобы мы могли внедрять инновации в наших продуктах. iPhone Air требует самого эффективного высокопроизводительного чипа, который мы когда-либо создавали для iPhone. И это A19 Pro. С процессором мы продолжаем повышать однопоточную производительность и эффективность
Телефон будет иметь только одну камеру с разрешением 48 Мп. Фронталка тоже новая, 18 Мп. Еще Apple научили снимать iPhone одновременно на две камеры.
Напомним
Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro 3, которые имеют новую "акустическую архитектуру", а также синхронный перевод, что означает, что наушники смогут распознавать человеческую речь в реальном времени. Наушники поступят в продажу с 19 сентября, и приобрести их можно будет за 250 долларов.