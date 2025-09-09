Apple представила тонкий iPhone Air: толщина корпуса всего 5,6 мм

Компания Apple представила iPhone Air, толщина корпуса которого составляет всего 5,6 мм, а также на 80% изготовлен из переработанного титана, передает УНН.

Мы рады представить невероятно тонкий iPhone Air. С толщиной 5,6 мм это самый тонкий iPhone, который мы когда-либо выпускали, а также он чрезвычайно легкий. Он не похож ни на одно другое устройство, которое вы когда-либо держали в руках, и оснащен нашими самыми современными функциями. Великолепный 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, всегда включен и имеет яркость 3000 нит. Он защищен новым керамическим экраном с улучшенным антибликовым покрытием и втрое лучшей устойчивостью к царапинам, чем наш предыдущий керамический экран. Мы также впервые применяем керамический экран на задней панели iPhone. Он в 4 раза устойчивее к трещинам, чем наше предыдущее заднее стекло

Смартфон изготовлен из 80% переработанного титана, что является самым высоким показателем для iPhone.

На выбор доступны четыре цвета: космический черный, облачный белый, светло-золотой и голубой. iPhone Air имеет такой уникальный дизайн.

С Apple Silicon мы сосредоточены на максимизации производительности и эффективности, чтобы мы могли внедрять инновации в наших продуктах. iPhone Air требует самого эффективного высокопроизводительного чипа, который мы когда-либо создавали для iPhone. И это A19 Pro. С процессором мы продолжаем повышать однопоточную производительность и эффективность