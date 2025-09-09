Apple представила тонкий iPhone Air: толщина корпуса всего 5,6 мм

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 6998 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 14431 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 10877 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 39110 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 67754 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 58067 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35562 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29918 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28801 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40735 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
56%
753мм
Популярные новости
Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности9 сентября, 09:26 • 6216 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 9 сентября, 12:18 • 13245 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД9 сентября, 12:18 • 12065 просмотра
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщинPhoto9 сентября, 12:33 • 7332 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 7830 просмотра
публикации
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 7952 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 14449 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 42630 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 67761 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 58070 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Борис Писториус
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 33082 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 32224 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 31003 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 100288 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 56830 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

Apple представила тонкий iPhone Air: толщина корпуса всего 5,6 мм

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Компания Apple анонсировала iPhone Air толщиной 5,6 мм, изготовленный на 80% из переработанного титана. Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей 120 Гц, защищенный керамическим экраном, и оснащена чипом A19 Pro.

Apple представила тонкий iPhone Air: толщина корпуса всего 5,6 мм

Компания Apple представила iPhone Air, толщина корпуса которого составляет всего 5,6 мм, а также на 80% изготовлен из переработанного титана, передает УНН.

Мы рады представить невероятно тонкий iPhone Air. С толщиной 5,6 мм это самый тонкий iPhone, который мы когда-либо выпускали, а также он чрезвычайно легкий. Он не похож ни на одно другое устройство, которое вы когда-либо держали в руках, и оснащен нашими самыми современными функциями. Великолепный 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, всегда включен и имеет яркость 3000 нит. Он защищен новым керамическим экраном с улучшенным антибликовым покрытием и втрое лучшей устойчивостью к царапинам, чем наш предыдущий керамический экран. Мы также впервые применяем керамический экран на задней панели iPhone. Он в 4 раза устойчивее к трещинам, чем наше предыдущее заднее стекло 

- заявили в компании.

Смартфон изготовлен из 80% переработанного титана, что является самым высоким показателем для iPhone.

На выбор доступны четыре цвета: космический черный, облачный белый, светло-золотой и голубой. iPhone Air имеет такой уникальный дизайн.

С Apple Silicon мы сосредоточены на максимизации производительности и эффективности, чтобы мы могли внедрять инновации в наших продуктах. iPhone Air требует самого эффективного высокопроизводительного чипа, который мы когда-либо создавали для iPhone. И это A19 Pro. С процессором мы продолжаем повышать однопоточную производительность и эффективность 

- добавили в компании.

Телефон будет иметь только одну камеру с разрешением 48 Мп. Фронталка тоже новая, 18 Мп. Еще Apple научили снимать iPhone одновременно на две камеры.

Напомним

Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro 3, которые имеют новую "акустическую архитектуру", а также синхронный перевод, что означает, что наушники смогут распознавать человеческую речь в реальном времени. Наушники поступят в продажу с 19 сентября, и приобрести их можно будет за 250 долларов.

Павел Башинский

Технологии
Apple Inc.